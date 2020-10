Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Apotheke

Vacha (ots)

In Vacha wurde in der Nacht zum Freitag zwischen 03:30 bis 03:45 Uhr durch einen unbekannten Täter in eine Apotheke eingebrochen. Der unbekannte Täter erlangte Zugang zu der Warenschleuse, indem er die Hintertür aufbrach. Mehrere Medikamentenkisten wurden hier entwendet. Die genaue Anzahl und der Inhalt der Medikamentenkisten muss noch ermittelt werden. Die Polizei konnte mehrere Spuren am Tatort sichern. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Bad Salzungen unter 03695-5510.

