Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Maske

Bad Salzungen (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofsstraße in Bad Salzungen kam es am Samstag morgen zu einem Verstoß gegen die Thüringer Covid-19 Verordnung. Ein Mann hatte im oben geschrieben Einkaufsmarkt keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Nach mehrmaligen Ansprechen des Mannes durch die Angestellten auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung informierte die Marktleitung die Polizei in Bad Salzungen. Die Polizeibeamten forderten den Betroffenen erneut auf eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Der Forderung kam er letztendlich auch nach. Anschließend konnte der Mann seinen Einkauf fortsetzen. Er hat ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zu erwarten.

