Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: beschädigter Bauzaun, Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Bahnhof in Steinbach-Hallenberg wurden am Freitag tagsüber 2 Felder eines Bauzaunes beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Bauzaun befand sich an einem Holzlagerplatz. Vermutlich beschädigte der Verursacher beim Rangieren den Zaun und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise an die Polizei in Suhl können unter der Telefonnummer 03681 369-0 gegeben werden.

