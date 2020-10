Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Bungalow

Bad Liebenstein (ots)

Donnerstagvormittag erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Diebstahl von verschiedenen Werkzeugen aus einem in Rohbau befindlichen Bungalow im Ferienobjekt "Krätzersrasen" in Bad Liebenstein. Die genaue Höhe des Entwendungsschadens muss erst ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

