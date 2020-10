Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schweinerei auf der Straße

Goldlauter-Heidersbach (ots)

Eine Rotte Wildschweine wechselte Donnerstagnachmittag über die Fahrbahn in Goldlauter-Heidersbach. Ein Volvo-Fahrer hatte keine Chance und stieß mit einem Tier zusammen. Ob sich dieses verletzte, ist nicht bekannt, denn alle Wildschweine flüchteten danach zurück in den Wald. Am PKW entstand Sachschaden.

