Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Schmalkalden (ots)

Ein 38-Jähriger rollte am Donnerstag gegen 0:15 Uhr auf einem Kleinkraftrad dem Martin-Luther-Ring in Schmalkalden hinab. Der Motor lief dabei nicht. Als ihn Polizisten kontrollierten, konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Am Moped war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht, das schwarz übermalt war. Der Mann erhielt eine Anzeige.

