Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen kaputt gefahren

Bad Salzungen (ots)

Als eine Fahrzeug-Führerin am Dienstag gegen 21:15 Uhr die Werrastraße in Bad Salzungen befuhr, kam ihr eine unbekannte Limousine mit blendend hellem Licht ziemlich weit auf der linken Fahrspur entgegen. Die Ford-Fahrerin musste nach rechts ausweichen und befuhr dabei die Bordsteinkante. Dabei beschädigte sie die Reifen und Felgen ihres Autos. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

