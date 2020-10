Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an PKW

Suhl (ots)

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr stellte ein Fahrzeug-Führer Lackkratzer an der kompletten Fahrerseite seines Seat fest, der in der Kleinen Beerbergstraße in Suhl geparkt war. Sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung werden von der Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell