Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

Die Polizei Suhl ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen beobachteten am Dienstag gegen 19:45 Uhr drei Personen in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis wegrennen. Einer der Drei warf offensichtlich einen Stein auf ein fahrendes Auto, obwohl ihn ein anderer verbal davon abhalten wollte. Der Stein traf die Heckscheibe des Autos, die dabei zerbrach. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Glücklicherweise kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegengenommen.

