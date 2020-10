Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl im Einkaufsmarkt

Suhl (ots)

Zwei Männer im Alter von 17 und 27 Jahren entwendeten Dienstagnachmittag Lebensmittel und Alkohol im Wert von etwa 40 Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Aufgrund der Verständigungsschwierigkeiten und weil sich einer der Männer nicht ausweisen konnte, informierten Angestellte des Marktes die Polizei. Die Beamten führten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch und erstatteten Anzeige wegen Diebstahls. Ebenfalls Dienstagnachmittag entwendete ein Unbekannter die Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin im selben Einkaufsmarkt. Die Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch nicht klar. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte an die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224. Bitte behalten Sie Ihre Handtaschen und Portemonnaies beim Einkaufen immer im Auge. Führen Sie diese am besten verschlossen am Körper bei sich. Geldbörsen sollten niemals offen in den Einkaufswagen oder in die Handtasche gelegt werden.

