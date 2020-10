Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sattelschlepper blieb am Geländer hängen

Stadtlengsfeld (ots)

Beim Warenausliefern blieb ein Fahrzeug-Führer Montagmorgen mit seinem Sattelschlepper am Geländer eines Supermarktes in der Torstraße in Stadtlengsfeld hängen. Dabei entstand Sachschaden am Geländer sowie am Fahrzeug. Der Fahrer erhielt eine Verwarnung.

