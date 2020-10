Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schäden in Garten angerichtet

Ratscher (ots)

Unbekannte versuchten, das Schloss einer Gartenlaube in der Straße "Am Leutersbach" in Ratscher aufzuhebeln. Von einem danebenstehenden Geräteschuppen rissen die Täter die Tür aus der Verankerung und beschädigten eine Schaukel. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung Montagnachmittag. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

