Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Diebstahl erwischt

Suhl (ots)

Zwei Mädchen begaben sich Montagnachmittag gemeinsam in die Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäftes in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Beim Verlassen trugen beide einen vollen Einkaufsbeutel in der Hand. Ein Zeuge beobachte den Vorfall und informierte eine Angestellte. Bei der Kontrolle der Verdächtigen kamen mehrere nicht bezahlte Kleidungsstücke im Wert von rund 50 Euro zum Vorschein. Die Warenetiketten hatten die jungen Damen in der Umkleidekabine entfernt. Sie erhielten eine Anzeige.

