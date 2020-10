Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung an der Tankstelle

Meiningen (ots)

Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einer Angestellten an der Tankstelle in der Leipziger Straße in Meiningen. Nach Angaben der Mitarbeiterin forderte sie die Frau daraufhin auf, das Tankstellengelände zu verlassen. Dennoch betrat diese den Verkaufsraum ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz. Sie nahm zwei Bierflaschen aus dem Regal und versuchte, diese in ihren Rucksack zu stecken. Nach mehrfachen Aufforderungen der Angestellten, die Flaschen herauszugeben, schlug ihr die Frau unvermittelt ins Gesicht. Die 59-Jährige erhielt dafür eine Anzeige wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch sowie wegen versuchtem Diebstahls und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

