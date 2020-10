Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Motorrad geflüchtet und gestellt

Hildburghausen (ots)

Sonntagmorgen machte ein Motorrad-Fahrer durch seine auffällige Fahrweise auf der Landstraße bei Leimrieth auf sich aufmerksam. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten stellten den Fahrer sowie dessen Sozius zwischen Hildburghausen und Leimrieth fest und wollten die beiden kontrollieren. Daraufhin nahmen sie mit dem Motorrad Reißaus. Der Fahrer raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Leimrieth, durch Pfersdorf und über eine Wiese in Richtung Hildburghausen. Er beachtete weder Verkehrszeichen, noch rote Ampeln und nahm keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger. In der Wallrabser Straße in Hildburghausen konnten die Beamten den 16-jährigen Raser überwältigen. Dieser stand unter Drogeneinfluss und fuhr ohne Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der 15-jährige Sozius stand ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er seinem Vater übergeben. Im Kinderzimmer entdeckten die Polizisten Utensilien mit Betäubungsmittel-Anhaftungen und stellten diese sicher. Die beiden erhielten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell