Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Schmalkalden (ots)

Bereits am 14.10.2020 gegen 6:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger beim Überqueren der Straße "An der Asbacher Straße" auf Höhe eines Autohauses in Schmalkalden von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Der 76-jährige Fußgänger kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Leider verstarb dieser dort am 16.10.2020 aufgrund der erlittenen Verletzungen. Die Umstände, die zum Unfall führten, sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter wurde zur Unterstützung hinzugezogen.

