Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mikrowelle auf Herd führte zum Brand

Meiningen (ots)

Der Brand einer Mikrowelle, die auf einer eingeschalteten Hedplatte in einem Wohnhaus in der Dammstraße in Meiningen stand, sorgte Sonntagmittag für Aufsehen. Anwohner konnten das Feuer zum Glück unter Kontrolle bringen. Die Kameraden der Feuerwehr übernahm die restlichen Löscharbeiten und lüfteten die Wohnung. Diese ist weiterhin bewohnbar. Die Verursacherin kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens muss die Polizei noch ermitteln.

