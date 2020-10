Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet - 2 Pkw wurden abgeschleppt

Immelborn (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in Immelborn an der Kreuzung Bahnhofsstraße / Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Audi-Fahrerin missachtete dabei das "STOP-Schild" in der Karl-Marx-Straße und übersah den von links kreuzenden, vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Fiat-Fahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Pkw in der Folge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000.- Euro.

