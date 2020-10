Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Sekundenschlaf" - Frau fährt über Verkehrsinsel

Geisa (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine 51-jährige Ford-Fahrerin am frühen Samstagmorgen in Geisa. Die Frau befuhr die Bundesstraße 278 in Richtung Tann, als sie urplötzlich am Lenkrad einschlief. Nachfolgend überfuhr sie aufgrund des Sekundenschlafs mit ihrem Pkw eine Verkehrsinsel. Dabei entstand sowohl an der Verkehrseinrichtung als auch am Pkw Ford erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.500,- Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass der umgangssprachlich bekannte "Sekundenschlaf" als körperlicher Mangel bewertet werden kann und somit Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit haben könnte.

