Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Frankenheim/Rhön am 17.10.2020 wurde gegen 19:45 Uhr ein 32jähriger Mann aus Helmershausen angehalten. Dieser führte einen Dacia mit Meininger Kennzeichen. Ein im Rahmen der Anhaltung durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Meiningen durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Betroffenen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehsgesetz erstattet.

