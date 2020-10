Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Suhl (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 15.10.2020, 19:15 Uhr und Freitag, dem 16.10.2020, 09:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Bahnhof in Suhl eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkender Pkw VW Polo beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell