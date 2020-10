Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pressebericht der PI Hildburghausen vom 16.10.20 bis 18.10.20

PI Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag dem 15.10.20 auf Freitag den 16.10.20 wurden durch unbekannte Täter mehrere teilweise größere Grafittis in der Tiefgarage der Schloßparkpassage in Hildburghausen an den Wänden angebracht. Hierbei entstand hoher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann.

Am Freitag dem 16.10.20 ereignete sich in der Zeit von 09:47 bis 10:55 Uhr auf dem Parkdeck des Ärztehauses in der Schleusinger Straße in Hildburghausen eine Unfallflucht. Hierbei beschädigte der unbekannte Täter beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug einer 40-Jährigen Frau. Dieser entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Wer Hinweise zu den Taten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter 03685/7780 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

