Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren erfolglos

Bad Salzungen (ots)

Mehrere versuchte Betrugshandlungen nahmen die Beamten der Bad Salzunger Dienststelle am Donnerstag entgegen. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als Mitarbeiter einer Glückspielgesellschaft aus. Mit einem Kauf von Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro käme man an den garantierten Gewinn von 49.000 Euro. Glücklicherweise fiel niemand auf diese Masche herein. Bleiben Sie weiterhin vorsichtig und lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln. Betrüger versuchen auf die unterschiedlichste Weise, an Ihr Erspartes zu gelangen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell