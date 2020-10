Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Zella-Mehlis (ots)

Eine 27-jährige Opel-Fahrerin fuhr Donnerstagabend an der Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis von der Autobahn 71 und wollte im Anschluss nach links in Richtung Zella-Mehlis abbiegen. Dabei missachtete sie den aus Richtung Industriestraße kommenden Mitsubishi-Fahrer, der geradeaus in Richtung Autobahn fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich niemand verletzte, aber beide Autos so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

