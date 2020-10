Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Zella-Mehlis (ots)

Ein 38-jähriger Mann begab sich Donnerstagnachmittag in einen Elektronikfachmarkt in Zella-Mehlis. Dort angekommen steckte er sich Kopfhörer im Wert von über 100 Euro in die Tasche und wollte, ohne zu bezahlen, aus dem Markt verschwinden. Ein Detektiv bemerkte sein Vorhaben und stoppte den Mann. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

