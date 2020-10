Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räder geklaut

Suhl (ots)

Unbekannte hatten es am Donnerstag in der Zeit von 2:15 Uhr bis 3:00 Uhr auf einen Radsatz eines Audi abgesehen. Dieser stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Auenstraße in Suhl. Die Täter montierten alle vier Räder ab und bockten den PKW anschließend auf Steinen auf. Ein Schaden von ca. 4.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

