Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Baustelle

Floh-Seligenthal (ots)

Zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr brachen Unbekannte zwei Baucontainer auf einer Straßenbaustelle zwischen Hohleborn und Kleinschmalkalden auf und entwendeten daraus mehrere Baugeräte wie Rüttelplatten, Trennschleifer sowie Laser im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Die Täter ließen stattdessen Kisten mit diversen Werkzeug zurück. Dieses hatten sie vermutlich am Dienstag aus einem Mercedes Sprinter geklaut, der auf einem Betriensgelände in Gotha geparktent war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

