Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf dem Dach gelandet

Meiningen (ots)

Ein 73-Jähriger geriet Mittwochnachmittag mit seinem Auto auf der regennassen Landstraße zwischen Meiningen und Sülzfeld in einer Kurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr einer Böschung hinauf und kippt aufs Dach. Dabei entstand Sachschaden am PKW sowie an einem Leitpfosten. Der Fahrer sowie seine 76-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht.

