Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Getankt und nicht bezahlt

Eisfeld (ots)

Ein Fahrzeug-Führer füllte Mittwochmorgen den Tank seines Autos an einer Tankstelle in der Coburger Straße in Eisfeld. Danach fuhr er einfach davon, ohne die Rechnung zu bezahlen. Ermittlungen der Polizei führten zum Täter, der bereits durch andere Delikte auffällig war. Er erhielt eine Anzeige wegen Tankbetrugs.

