Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Werbeschild gefahren

Reurieth (ots)

Am Donnerstag gegen 2:00 Uhr kam ein 22-Jähriger beim Befahren der Zückgasse in Reurieth mit seinem Auto von der Straße ab und stieß gegen ein Werbeschild sowie eine Straßenlaterne. Danach versuchte der Fahrer zu Fuß zu flüchten. Eine Zeugin hielt ihn auf und informierte die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,46 Promille, so dass eine Blutentnahme erforderlich war. Das Auto war durch den Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrer erhielt eine Anzeige.

