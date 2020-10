Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken am Werk

Suhl (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagabend eine Mauer an einem Grundstück in der Straße "Albrechtser Berg" in Suhl. Den ca. 2 x 1 Meter große Schriftzug brachten die Täter mit roter Farbe auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

