Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rad auf Abwegen verursacht Unfall

Meiningen (ots)

Mittwochnachmittag fuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer von Meiningen in Richtung Rohr. Am Ortsausgang, in Höhe des Schwimmbades, löste sich plötzlich ein Rad vom Fahrzeug und rollte vor das Auto eines 70-jährigen Mannes. Dieser versuchte dem Geschoss auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in den Straßengraben. Dort drehte sich der Citroen auf das Dach und blieb liegen. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell