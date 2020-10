Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laster steckte fest

Gumpelstadt (ots)

Ein 54-jähriger Lastwagenfahrer befuhr Dienstagabend die Straße "Trift" in Gumpelstadt und wollte seinen Brummi wenden. Er geriet dabei zu weit nach rechts auf den unbefestigten Untergrund und rutschte in den Graben. Am Laster entstand nur geringer Sachschaden, aber aus der misslichen Lage musste er mit einem Abschlepper befreit werden.

