Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizist außer Dienst stellt Ladendieb

Suhl (ots)

Ein 27-jähriger Mann begab sich Dienstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Mauerstraße in Suhl. Er steckte sich Waren ein und wollte anschließend durch die Eingangstür, die von einem anderen Mann extra offen gehalten wurde, flüchten. Allerdings beobachtete ein Polizist, der sich nicht im Dienst befand, die Situation und hielt den Ladendieb bis zum Eintreffen seiner Kollegen fest. Der andere Mann flüchtete unerkannt. Der 27-Jährige erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

