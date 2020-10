Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überall geklaut

Suhl (ots)

Der Sicherheitsdienst eines Einkaufscenters in der Friedrich-König-Straße in Suhl erwischte Dienstagabend zwei Ladendiebe in einem "Non-Food-Discounter". Ein 23-Jähriger entwendete ein Messerset und verließ das Geschäft. Im Außenbereich übergab er dieses an einen 33-Jährigen. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes informierte die Polizei und bei der Durchsuchung des älteren Mannes kamen noch weitere Textilien und Gegenstände zum Vorschein, die er im Vorfeld in anderen Geschäften entwendet hatte. Er wurde auf Weisung des Staatsanwaltes vorläufig festgenommen. Geprüft wird, ob in seinem Fall das beschleunigte Verfahren Anwendung findet.

