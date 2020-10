Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schutzengel gehabt

Vacha (ots)

Richtig viel Glück hatte eine kleine Familie am Dienstagnachmittag in einer Wohnung im St. Annenweg in Vacha. Ein umgestürztes Teelicht entzündete einen Sessel, der wiederum eine Gardine und einen Ventilator in Brand steckte. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, wurde es von der Feuerwehr gelöscht. Die Eltern kamen gemeinsam mit ihrem Kind vorsorglich ins Krankenhaus und der Schaden blieb mit unter 1.000 Euro auch gering.

