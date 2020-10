Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind angefahren

Suhl (ots)

Montagnachmittag überquerte ein 8-jähriges Mädchen gegen 15:00 Uhr die Linsenhofer Straße in Suhl. Die Fußgängerampel zeigte grün. In diesem Moment kam ein Auto aus Richtung Stadtzentrum angefahren und dessen Fahrerin stieß mit dem Mädchen zusammen, welches auf die Straße stürzte. Die Beifahrerin stieg aus dem Auto aus und kümmerte sich gemeinsam mit anderen Erwachsenen um das Kind, welches angab unverletzt zu sein. Die Frau übergab dem Mädchen einen Zettel mit Namen und Telefonnummer und die 8-Jährige lief mit einem Klassenkameraden nach Hause. Dort angekommen fuhr die Mutter ihre Tochter ins Krankenhaus, wo die 8-Jährige über Nacht stationär aufgenommen wurde. Es wurde Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet, da die Autofahrerin die erforderlichen Angaben zu ihrer Unfallbeteiligung nicht an die Berechtigte übergeben hat. Ein Name und die Telefonnummer reichen im Falle eines Unfalls nicht aus.

