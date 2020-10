Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl und Nötigung im Straßenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

Ein 23-jähriger Mann begab sich Montagnachmittag in einen Elektronikmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Dort entwendete er Waren und wurde vom Sicherheitsdienst beobachtet. Noch bevor der Täter gestellt werden konnte, flüchtete er mit einem Begleiter, der vor dem Markt wartete, in Richtung Suhl. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und auch die Polizei wurde verständigt. Die beiden Täter nötigten während ihrer Flucht Autofahrer, anzuhalten und rissen an den Türklinken der Fahrzeuge. Vermutlich wollten sie auf diese Weise ihre Wegkommen beschleunigen. Die beiden Täter wurden kurze Zeit später von einem Polizisten, der sich nicht im Dienst befand, gestoppt. Er hielt sie bis zum Eintreffen seiner Kollegen fest. Ein betroffener Autofahrer erstattete noch am Montagnachmittag Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und er gab in seiner Zeugenvernehmung an, dass die beiden Männer auch an dem hinter ihm fahrenden Fiat Panda mit Suhler Kennzeichen ihr Glück versuchten. Die lebensältere Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden. Ebenso sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

