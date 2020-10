Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Am Montag zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr stieß ein Fahrzeug-Führer mit seinem Fahrzeug gegen ein Auto, das auf einem Parkplatz in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen geparkt war. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Sachschaden. Am PKW, der daneben parkte, befanden sich passende Unfallspuren, so dass dieser als Verursacher-Fahrzeug in Betracht kommt. Die Beamten ermitteln nun gegen den Halter wegen Unfallflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher richten Sie bitte an die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

