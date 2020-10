LPI-SHL: Unbekannter Fahrradrowdy gesucht

Landespolizeiinspektion Suhl

Bereits am Mittwoch befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Skoda die Rohrer Straße vom Bad in Richtung Stadtmitte. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer sehr dicht auf. Im Bereich des Unteren Heimstättenweges kam es wie es kommen musste - der Autofahrer musste bremsen und der Radler konnte sein Zweirad nicht zum Stehen bringen. Wegen des Gegenverkehres entschloss er sich rechts am Skoda vorbei zu fahren. Dabei trat der Mann gegen den vorderen Kotflügel des PKW. Der 43-Jährige stieg aus und wollte den Unbekannten zur Rede stellen, doch dieser beleidigte ihn sofort und trat ihn gegen das Bein. Der Geschädigte nahm daraufhin sein Handy zur Hand, um Fotos zu fertigen, doch diese Situation nutzte der Radfahrer und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

