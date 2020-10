Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

Floh-Seligenthal (ots)

Ein 36-Jähriger fuhr am Samstag gegen 3:00 Uhr über die Landstraße zwischen Tambach-Dietharz und Floh-Seligenthal. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum im angrenzenden Wald. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, jedoch entstand am PKW Totalschaden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell