Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

L1023 Möhra - Ettenhausen an der Suhl (ots)

Am 09.10.2020 um 16:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 1023 zwischen Möhra und Ettenhausen an der Suhl. Die Fahrerin eines schwarzen VW Golfs befuhr die schmale Landstraße als ihr ein schwarzer Audi im Begegnungsverkehr entgegen kam. Obwohl die Fahrzeugführerin nach rechts auswich kam es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel und somit zum Sachschaden an ihrem Fahrzeug. Der Audifahrer hat die Unfallstelle verlassen und ist somit der Pflicht zur Feststellung seiner Personalien nicht nachgekommen. Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03695 551-0.

