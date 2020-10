Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Bad Salzungen (ots)

Am 10.10.2020 in der Zeit von 01:00 bis 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in Bad Salzungen in der Otto-Grothewohl-Straße abgestellten grauen PKW VW Golf. Nachdem der Fahrzeugführer des PKW VW wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er mehrere Beschädigungen an den Türen feststellen. Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 zu melden.

