Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren und leicht verletzt

Meiningen (ots)

Am Freitag um 18.50 Uhr ereignete sich am Kreisel Werrastraße/Untermaßfeld ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Peugeot fuhr hierbei auf den vor ihm anhaltenden Pkw BMW auf, dessen Fahrerin dadurch leicht verletzt wurde. Sie wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

