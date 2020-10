Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbelehrbarer Ladendieb

Suhl (ots)

Am 10.10.2020 wurde gegen 16.45 Uhr bekannt, dass ein Mann mit Migrationshintergrund in zwei Geschäften der Suhler Innenstadt verschiedene Bekleidungsgegenstände entwendet hatte. Bei der Überprüfung konnte weiter festgestellt werden, dass er bereits an den beiden vorangegangenen Tagen weitere Bekleidung und Parfum aus Geschäften der Suhler Innenstadt entwendete. Um nicht wieder in Versuchung zu geraten, verblieb er bis zum Ladenschluss im polizeilichen Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell