Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Suhl (ots)

Am 09.10.2020 gegen 16:45 Uhr wurden in Suhl, Am Königswasser im dortigen Discounter-Markt zwei Männer mit Migrationshintergrund festgestellt, welche insgesamt 17 Stück Shampoo entwenden wollten. Zur gleichen Zeit wurde in selbiger Verkaufseinrichtung ein deutscher Staatsbürger bei einem Diebstahl festgestellt. Er hatte sich eine Flasche Schnaps eingesteckt und wollte das Geschäft ohne Bezahlung der Ware verlassen.

