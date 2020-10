Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinder-Fahrräder geklaut

Mittelschmalkalden (ots)

Zwischen dem 02.10.2020 und dem 03.10.2020 entwendete ein Unbekannter zwei Kinder-Fahrräder im Wert von rund 250 Euro aus dem Flur eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Mittelschmalkalden. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des roten sowie violetten Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

