Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reh lief in Auto

Barchfeld-Immelborn (ots)

Ein Wildunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 5:45 Uhr zwischen Immelborn und Hauenhof, als ein Reh auf die Straße lief. Der Fahrer eines VW hatte keine Chance, einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden.

