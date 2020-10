Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stoßstange beschädigt

Bad Liebenstein (ots)

Ein Unbekannter beschädigte Donnerstagvormittag die vordere und hintere Stoßstange eines Mitsubishi, der in der Marktgasse in Schweina geparkt war. Die Stoßstangen waren jeweils auf der rechten Seite aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

