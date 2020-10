Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Gegenverkehr

Langenfeld (ots)

Auf der Bundesstraße 285 zwischen Langenfeld und Urnshausen kamen sich Donnerstagmorgen zwei Autos entgegen. In einer Kurve wurde eines der Fahrzeuge aus der Kurve herausgetragen und geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel der beiden PKW. Der Verursacher hielt jedoch nicht an, um seinen Pflichten als Fahrzeug-Führer nachzukommen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

